Wat Oranje op het EK écht gaat missen aan leider Virgil van Dijk

VIDEO | POLL Zo maakt GA Eag­les-trai­ner Kees van Wonderen zich klaar voor wedstrijd van het jaar: ‘Promotie zou geweldig zijn’

11 mei Go Ahead Eagles staat aan de vooravond van de wedstrijd van het jaar. Winnen bij Excelsior en de poort van de eredivisie kan zich maar zo gaan openen voor de Deventer voetbalploeg van trainer Kees van Wonderen. Het zou een stunt van jewelste zijn, weet de Bennekommer. ,,Maar als we geen tweede worden, mag het ook geen teleurstelling zijn. We beleven een geweldig seizoen.’’