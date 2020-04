Wat te denken van deze 'schandalen' uit het Nederlandse voetbal?

Buitenspelgoal van Wamberto

De Braziliaan Wamberto was bij Ajax vermaard om zijn beperkte kennis van de Nederlandse taal. Omdat hij overal ‘ja’ op zei riep trainer Co Adriaanse ooit tegen hem dat zijn huis in brand stond. Waarop Wamberto dan weer ‘ja’ zei. Maar in Utrecht kennen ze de kleine buitenspeler vooral van die ene keer dat hij buitenspel stond in de bekerfinale van 2002. Want dát hij buitenspel stond gaf hij later zelf ook grif toe. ‘Drie meter ongeveer’ zo schatte hij zelf in. Het betekende de gelijkmaker waarna de met zichzelf worstelende jonge spits Zlatan Ibrahimovic even later de winnende treffer maakte. Ook grensrechter (dat heette toen nog zo) Ronald Kloeg heeft er zijn kleine beetje beroemdheid aan te danken en van de VAR had nog niemand ooit gehoord.

Zelfs Baiano vond het een strafschop

Vier jaar eerder in Dallas was Oranje nog slachtoffer van de toen nieuwe buitenspelregel die stelt dat je hinderlijk en niet hinderlijk buitenspel kon lopen. Daardoor lukte het Bebeto nog scoren voor Brazilië terwijl de Nederlandse verdediging al gestopt was met voetballen, omdat ze dachten dat er toch wel gefloten zou worden. Maar in Marseille was het Nederlands elftal vier jaar daarna pas echt goed de sjaak tegen dezelfde Brazilianen. Toen trok Junior Baiano, Pierre van Hooijdonk neer in het strafschopgebied in de tweede helft van de verlenging in de halve finale van het WK ’98. Maar scheidsrechter Ali Bujsaim uit de Verenigde Arabische Emiraten gaf Van Hooijdonk geel voor een schwalbe. Laatstgenoemde heeft het moment nog steeds op zijn telefoon staan en confronteerde Baiano er ooit mee. Die gaf onomwonden toe dat het een strafschop was. ,,Misschien nog wel pijnlijker,” aldus Van Hooijdonk. En Bujsaim? Die weet het niet meer: ,,Heb ik in die wedstrijd een gele kaart gegeven voor toneelspel? Ik kan me daar niks van herinneren. Aan het eind van de verlenging? Meestal onthoud ik dat soort momenten wel, want het komt niet vaak voor dat ik daar een gele kaart voor geef.”