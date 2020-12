Wat te doen met een ultrakorte winterstop? ‘Stress wordt onderschat’

Door Marijn Abbenhuijs



AZ en FC Utrecht spelen de dag na kerst nog een inhaalwedstrijd, maar de rest van de eredivisieclubs begint deze week al aan de winterstop. Al is het deze keer een korte pauze, want de volgende speelronde is al in het tweede weekend van januari. Dus moeten de clubs in net iets meer dan twee weken zien te bewerkstelligen waar ze anders een maand de tijd voor hebben.

,,Je bent tijdens het seizoen zeven dagen in de week bezig met wedstrijden’’, zegt conditietrainer Egid Kiesouw (58). Hij werkte onder meer bij Feyenoord, PSV, Borussia Dortmund en het Nederlands elftal en weet dus waar voetballers in de winterstop behoefte aan hebben. ,,Het is goed om in die weken even af te schalen. Niet eens zozeer op fysiek gebied, maar met name mentaal. Even andere dingen doen. Herstellen, bijkomen en je hoofd leegmaken.’’

Normaal gesproken hebben de spelers daar zo’n anderhalve week de tijd voor. Vanaf de laatste speelronde voor kerst tot de eerste training in het nieuwe jaar. Dan wordt er een trainingskamp belegd, vaak in het buitenland op een plek met een aangenaam klimaat, en blijft er daarna nog ruim een week over om op eigen terrein naar de eerstvolgende wedstrijd toe te werken.

Het is een groot contrast met de huidige situatie. Veel clubs lassen sowieso geen vakantie in. AZ en FC Utrecht moeten dus zondag nog spelen, maar ook FC Emmen, ADO Den Haag en FC Groningen geven hun spelers alleen vrij tijdens de kerstdagen en met de jaarwisseling. Ajax-trainer Erik ten Hag zei zondag na de wedstrijd tegen ADO Den Haag dat het in zijn selectie zelfs per speler kan verschillen of iemand vrij krijgt of moet doortrainen. De fysieke gesteldheid is daarbij van invloed. Heeft een speler een conditionele achterstand, bijvoorbeeld door een blessure, dan traint hij door. Bij Feyenoord is dat bijvoorbeeld het geval met Ridgeciano Haps.

Kiesouw vindt het een goed idee. ,,Ik kan me zeker voorstellen dat je iets in te halen hebt als je geblesseerd of ziek bent geweest. Om dat individueel te bekijken vind ik heel goed. Er zijn voor die spelers weliswaar maar drie of vier dagen om individueel te trainen, maar dat kan soms al voldoende zijn.’’

En dan is er nog het trainingskamp. Naar het buitenland reizen is nu onmogelijk. Een paar dagen met de selectie naar een andere plek in Nederland, is een alternatief. Vrijwel geen enkele club lijkt hiervoor te kiezen. ADO-trainer Ruud Brood zei dat hij een klein trainingskamp in Nederland wel had gewild, als het had gekund.

,,Niet gek, aangezien hij pas kort bij de club is’’, aldus Kiesouw. ,,Het is misschien wel goed om een paar dagen met elkaar weg te zijn. Maar het moet wel in een controleerbare omgeving kunnen. Ik zou niet naar een hotel gaan, waar ook andere mensen verblijven.’’

Al met al is het in theorie dus mogelijk om veel aspecten van de oorspronkelijke winterstop in de korte vrije periode tot 9 januari te proppen. ,,En hoe korter de vrije periode is, hoe minder tijd je nodig hebt om weer terug op niveau te komen’’, benadrukt Kiesouw. En dan maar hopen dat de spelers ook voldoende tijd hebben gekregen om hun hoofd leeg te maken. ,,Want stress wordt misschien wel wat onderschat. De clubs zullen goed moeten kijken naar hoe spelers er mentaal in staan. Het is een heel vreemd jaar geweest en voor veel clubs is de maand januari erg belangrijk. Ze moeten de komende dagen toch wat ontspannen en het even loslaten. En verder gewoon weer doortrainen. Het is niet anders.’’