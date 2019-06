Wat valt er te winnen voor Oranje in de Nations League?

Ja, die beloning is er. Maar nee, die komt niet in de vorm van een ticket voor het EK van 2020. Het is al vaker gezegd en geschreven, maar het kan geen kwaad het nog een keer te onderstrepen. Via de Nations League kunnen landen zich niet direct plaatsen voor het Europees Kampioenschap. Daar is immers de EK-kwalificatiereeks voor, een reeks die Oranje dit voorjaar is gestart met een overwinning op Wit-Rusland en een nederlaag tegen Duitsland.



De Nations League kan wel een vangnet bieden als het in die EK-kwalificatiereeks misgaat, maar daar heeft deze finaleronde eigenlijk niets mee te maken. Alle groepswinnaars uit alle divisies van de Nations League zijn namelijk geplaatst voor de play-offs voor het EK, mits zij zich niet op de reguliere manier plaatsen. Dit geldt voor Nederland, Engeland, Portugal en Zwitserland, de vier groepswinnaars van de hoogste divisie, maar dus ook voor groepswinnaars uit lagere divisies, zoals Georgië, Noorwegen en Kosovo.



Mocht zo'n land zich al via de reguliere kwalificatiereeks plaatsen voor het EK, dan vervalt de deelname aan de play-offs en wordt deze plek naar een ander land doorgeschoven. Ofwel, de komende dagen kan het EK voor Oranje niet dichterbij komen of verder uit zicht raken. Deelname aan de play-offs, mocht dit dus nodig zijn, is al behaald.