Wat verwacht jij van het nieuwe seizoen?

FC Utrecht met fitte groep naar pittige seizoens­ope­ner

12:39 FC Utrecht reist morgen met een fitte groep af naar Eindhoven voor de eerste competitiewedstrijd tegen PSV. Een handvol spelers is nog niet in staat om de volle 90 minuten te spelen, maar het leeuwendeel is klaar voor de historisch gezien bijna onmogelijke confrontatie.