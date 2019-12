Wat was dit decennium de meest memorabele eredivisiewedstrijd?

PollNog een paar dagen en dan zit het decennium er op. Wat is ons het meeste bijgebleven in de sport? Op deze site blikken we terug op de afgelopen tien jaar.

FC Twente – Feyenoord 2-0

18 april 2010: FC Twente wordt kampioen door een 0-2 zege bij NAC. De voornaamste horde is echter Feyenoord-thuis op de voorlaatste speeldag. Een deel van de aanhang van de Rotterdammers ziet Ajax liever geen kampioen worden en eist een nederlaag. Ze krijgen hun zin, want Twente wint door goals van Nkufo en Stoch met 2-0.

Volledig scherm Dwight Tiendalli (r) namens FC Twente in duel met Feyenoorder Georginio Wijnaldum. © ANP

PSV – Feyenoord 10-0

24 oktober 2010: Feyenoorder Kelvin Leerdam krijgt al in de eerste helft zijn tweede gele kaart, maar bij rust (2-0) valt de schade nog mee voor de ploeg van trainer Mario Been. Daarna gaat het echter hard. PSV dendert door en bezorgt de Rotterdammers de grootste afgang uit de clubgeschiedenis.

Volledig scherm Het scorebord in Eindhoven spreekt klare taal. © Willem Vernes

Ajax – FC Twente 3-1

15 mei 2011: In een rechtstreeks gevecht om de landstitel treffen regerend kampioen FC Twente en Ajax elkaar op de laatste speeldag. In een zinderende Arena spatten de vonken er vanaf. Siem de Jong (2x) en Denny Landzaat met een ongelukkige eigen goal bezorgen de Amsterdammers hun 30ste landstitel.

Volledig scherm Dolle vreugde in Amsterdam: Frank de Boer en zijn assistenten Hennie Spijkerman en Danny Blind vieren het behalen van de landstitel. © Pim Ras

FC Utrecht – Ajax 6-4

6 november 2011: Ajax wordt onder Frank de Boer opnieuw kampioen, maar begin november 2011 is de titel nog ver weg als de Amsterdammers in Utrecht met bizarre cijfers onderuit gaan. Ajax verspeelt in de Galgenwaard, waar doelman Kenneth Vermeer niet bepaald zijn dag heeft, een 0-1 en 2-3 voorsprong.

Volledig scherm Christian Eriksen (l) loopt balend van het veld terwijl de FC Utrecht-spelers de overwinning vieren. © ANP

Feyenoord – Ajax 4-2

29 januari 2012: John Guidetti speelt slechts één seizoen voor Feyenoord, maar de Zweed laat in Rotterdam een onuitwisbare indruk achter. Niet in de laatste plaats dankzij zijn hattrick in de Klassieker. Dankzij Guidetti wordt Ajax in de Kuip met 4-2 geklopt.

Volledig scherm John Guidetti heeft Feyenoord tegen Ajax op 4-2 gezet. © Pim Ras Fotografie

PSV – Vitesse 2-6

7 december 2013: In een bizarre wedstrijd ziet PSV-trainer Phillip Cocu zijn ploeg op eigen keihard onderuit gaan tegen koploper Vitesse. De crisis in Eindhoven is groot, want na 16 speelrondes staat PSV tiende. Toch laten de supporters hun ploeg niet vallen. De spelers mogen na afloop letterlijk uithuilen bij de fans.

Volledig scherm Ola Toivonen (l) en Adam Maher (r)druipen af na het pak slaag tegen Vitesse. © ANP

De Graafschap – Ajax 1-1

8 mei 2016: Ajax heeft de vijfde landstiel op rij voor het grijpen. De ploeg van Frank de Boer hoeft alleen nog maar even te winnen bij De Graafschap, dat reeds is veroordeeld tot de play-offs. Het loopt allemaal anders. Amin Younes zet de Amsterdammers weliswaar op voorsprong, maar na rust gooit Bryan Smeets met een nog altijd legendarische goal roet in het eten. PSV wordt kampioen.

Volledig scherm Bryan Smeets ziet zijn schot onder de handen van Jasper Cillessen doorgaan. Ajax mist door deze goal het kampioenschap © Pim Ras Fotografie

Feyenoord – Heracles 3-1

14 mei 2017: Na 18 jaar wachten is het eindelijk weer feest in Rotterdam: Feyenoord wordt landskampioen. Een week na de 3-0 nederlaag bij stadgenoot Excelsior boekt de ploeg van Giovanni van Bronckhorst op de laatste speeldag de broodnodige zege op Heracles. Dirk Kuyt is met drie goals de grote man.

Volledig scherm Dirk Kuyt viert feest : Feyenoord is kampioen. © Pim Ras fotografie

Willem II – PSV 5-0

10 maart 2018: Net in een fase van het seizoen dat PSV al begint te denken aan de landstitel, krijgt de koploper een geweldige draai om zijn oren van Willem II. Aan de hand van de Spaanse spits Fran Sol, die drie keer trefzeker is, winnen de Tilburgers met 5-0 in de debuutwedstrijd van interim Reinier Robbemond die Erwin van de Looij opvolgt.

Volledig scherm Fran Sol benut een strafschop en zet Willem II op 3-0. © ANP

Feyenoord – Ajax 6-2

28 januari 2019: Voor Feyenoord dreigt opnieuw een thuisnederlaag tegen Ajax als Lasse Schöne al vroeg voor 0-1 zorgt. De gelijkmaker van uitblinker Jens Toornstra zorgt echter voor de ommekeer. Feyenoord is plots niet meer te houden en boekt een historische 6-2 overwinning. Robin van Persie maakt er twee. Toornstra is goed voor drie assists in een duel waarover nog lang wordt nagepraat.