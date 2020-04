Wat wil Ajax met de bewuste bom bereiken?

Door Freek Jansen



Waarom zijn de clubs boos op Ajax?

Algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord vatte het heersende gevoel van de eredivisieclubs over de uitbarsting van Ajax goed samen in het statement van de Rotterdamse club. ,,Dat is misschien goed voor de eigen pr maar niet goed voor de uitstraling van het voetbal als geheel. In deze toch al verwarrende tijden, moet je eenheid met alle clubs uitstralen en zoeken naar een gezamenlijke oplossing.’’ De afspraak was kraakhelder en werd ook door veel clubs netjes nageleefd. Er zou uit één mond worden gesproken. Inhoudelijk zal niemand het oneens zijn met de belangrijkste boodschap van Overmars, dat voetbal in deze crisistijd van ondergeschikt belang is en de gezondheid telt. Maar dat vindt Overmars niet meer dan een directeur van pakweg FC Groningen, Sparta Rotterdam, FC Twente of PSV. Integendeel. Zo verwoordde Toon Gerbrands het namens PSV gisterenavond als volgt. ,,Wij zitten in de regio die het hardste getroffen is. Bijna iedereen kent wel iemand die ziek is, ziek is geweest of overleden is. Dan heeft voetbal geen prioriteit meer.’’