'We moeten lef en durf tonen tegen Duitsland'

Als de schijn niet bedriegt, dan is de belangrijkste boodschap van Ronald Koeman voor zijn spelers in de aanloop naar de thuiswedstrijd zaterdag tegen Duitsland in de Nations League goed overgekomen. Jonge en meer ervaren internationals spreken deze week dezelfde taal. Het wordt hoog tijd voor een resultaat tegen een landenploeg van naam.

,,Dit is voor ons een uitgelezen mogelijkheid op een resultaat, ook al sla ik Duitsland nog steeds hoog aan", zegt aanvoerder Virgil van Dijk. ,,Complimenten over de dingen die goed gingen tegen Frankrijk zijn leuk. Maar uiteindelijk stonden we wel met lege handen", zo doelde hij op de nederlaag van 2-1, mede veroorzaakt door een slippertje van Van Dijk.

Koeman neemt het zijn aanvoerder nog steeds kwalijk dat hij Olivier Giroud even voor de 2-1 te veel ruimte gaf. ,,Dat was ook niet handig van me", erkent Van Dijk. ,,Dat liet de bondscoach me vlak na de wedstrijd al in een overvolle kleedkamer weten. En dat is ook goed, zo hoort het."

Talent

Koeman is streng als het nodig is. Hij is ook positief als het om de toekomst van het Nederlands elftal gaat. Dat AZ, een van de belangrijkste uitdagers van de traditionele top drie, zich liet vernederen door Ajax (5-0) stemt hem droevig. Maar het spel van PSV en Ajax kan hem wel bekoren ,,Bij die twee clubs zitten ook de grootste talenten", ziet de bondscoach. ,,En die worden alleen maar beter nu ze ook in de Champions League voetballen."



Matthijs de Ligt, negentien jaar pas, is al bijna niet meer weg te denken uit Oranje. Voor Frenkie de Jong gloort waarschijnlijk ook een mooie toekomst. Steven Bergwijn, Pablo Rosario en Denzel Dumfries (allen van PSV) kloppen zo op de deur dat Koeman ze ook geselecteerd heeft, net als de talentvolle Arnaut Danjuma Groeneveld van Club Brugge.

Lef

Memphis Depay is met veertig interlands een van de meest ervaren internationals. ,,We hebben nu een groep met veel jonge en goede talenten", zegt de aanvaller die in zijn laatste negen interlands zes keer scoorde. ,,We moeten lef en durf tonen en ook tegen een groot team als Duitsland een resultaat neerzetten. Dan groeien we weer verder."

Meegenomen is misschien dat Duitsland na een mislukt WK nog niet in topvorm is en zelfs de spelers van hofleverancier Bayern München even kwetsbaar lijken. ,,Maar we moeten naar onszelf kijken¨, vindt Frenkie de Jong. ,,Oranje is van oudsher een groot team. Dat moeten we ook weer worden en een resultaat tegen Duitsland zal ons daarbij enorm helpen. Liefst een zege natuurlijk."