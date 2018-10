‘We staan dit seizoen in mooi rijtje met Barça en Inter’

,,Schaam je kapot!'', riepen de boze fans tegen de spelers. ,,Logisch'', toonde doelman Eloy Room bij FOX Sports begrip. ,,Deze nederlaag hebben we volledig aan onszelf te wijten. Dit was PSV onwaardig. Tegen elke tegenstander moet je gewoon alles geven en dat hebben we in deze wedstrijd niet gedaan. We hebben collectief gefaald.''





Darren Maatsen, de man van twee RKC-treffers (2-2 en 2-3), kon zijn geluk niet op. ,,We laten toch maar mooi PSV hier verliezen. We staan daarmee dit seizoen tot dusver in een heel mooi rijtje met Barcelona en Inter. Na de eerste tegengoal in de eerste minuut zag ik even de bui hangen voor ons, maar we raakten gelukkig niet in de war. We hielden het koppie erbij en wonder boven wonder hebben we het nog gered ook. Dit is een heel mooie avond voor RKC.''



Doelman Etienne Vaessen, die in de fout ging bij de twee PSV-goals, kon Maatsen na zijn dubbelslag wel zoenen. ,,'Je hebt me gered', zei hij tegen me'', glunderde Maatsen.