We zijn trots op onze sporters...tot ze verliezen

De buurman is boos. De postbode is boos. De mevrouw in de rij bij de kassa is boos. De jongetjes op het pleintje om de hoek zijn boos. @henk1962 is boos. Alle leden op de facebookpagina van fanfarevereniging De Blauwe Blokfluit zijn boos. Laten we wel wezen: we zijn allemaal boos. Op een stel spelers in een oranje shirt, op Dick Advocaat, op Danny Blind, op Hans van Breukelen, op de KNVB en op een paar Luxemburgse houtjetouwtjevoetballers (,,De volgende keer tanken we verdomme gewoon in België!").



Wij, Nederlanders, zeggen over onszelf dat we zo nuchter zijn. Wie dat heeft verzonnen weet ik niet - maar hij was waarschijnlijk starnakel dronken. Als er één volk níet nuchter is, dan zijn wij het wel. We slaan elkaar de hersens in over de vraag of er roetpieten in het Sinterklaasjournaal mogen, er worden Kamervragen gesteld over een treinconducteur die reizigers aanspreekt met 'reizigers' en bij twee nachtjes vorst aan de grond lijden we massaal aan de Elfstedenkoorts. Bij sportwedstrijden hossen we met z'n allen rond in een oranje overall en een bos wortels op ons hoofd - en zingen we van je olé olé olé wij zijn de kampioen.