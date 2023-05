Wedstrijd SC Feyenoord tegen Amsterdamse De Dijk afgelast: Ajax-hooligans wachten voetballers op

AZ ziet belangrij­ke spelers terugkeren voor duel met West Ham United: ‘Ze maken ons alle drie sterker’

AZ-trainer Pascal Jansen is blij met de terugkeer van Jesper Karlsson, Dani de Wit en Milos Kerkez in zijn selectie voor de return in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. In de verloren heenwedstrijd (2-1) in Londen moest Jansen het nog zonder het drietal doen.