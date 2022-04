Wedstrijd van 6 minuten zorgt voor zinderende spanning bij Sparta-fan Bas: ‘Dit is pas écht lijden’

Er zijn van die zekerheden in het leven. Gras is groen. De bal is rond. En Bas Horsman (49) staat op de tribune wanneer Sparta voetbalt. Hoe anders is het dinsdagavond, wanneer zijn cluppie de eerder gestaakte uitwedstrijd tegen Vitesse hervat. In stadion Gelredome zijn geen toeschouwers welkom voor het restant van zes minuten. En toch, zegt de superfan, is hij aanwezig in Arnhem. Zij het in gedachten. Een oude dame laat je tenslotte niet in de steek. Zeker nu niet, in een tijd dat ze op haar laatste benen loopt. Dan steun je ze juist nog harder. ,,Ik móet erbij zijn als Sparta voetbalt”, zegt hij, ,,ook al duurt zo’n wedstrijd maar zes minuten.”