Week vol reuring haalt bij getergde Berghuis het allerbeste boven

VOORBESCHOUWING Van Wonderen kondigt paar mutaties aan bij GA Eagles, Botos haakt alweer aan

29 januari Go Ahead Eagles zal zondagmiddag (aftrap 12.15 uur) met een paar wijzigingen in de basisformatie aan de aftrap verschijnen tegen FC Volendam. Dat bevestigde trainer Kees van Wonderen vrijdagmiddag in de aanloop naar het subtopduel in de eerste divisie.