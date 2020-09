Wéér discussie over handsbal: ‘Scheidsrechters moeten lesje anatomie krijgen’

En weer leidt een vermeende handsbal binnen het strafschopgebied tot discussie. Vandaag werd bekend dat Sparta niet akkoord gaat met het schikkingsvoorstel van één duel schorsing voor Mica Pinto, die rood kreeg in de uitwedstrijd van de Rotterdammers tegen PEC Zwolle. ,,Het is een belachelijke, absurde regel.”

Nee, zegt technisch directeur Henk van Stee van Sparta. Je zult hem niet in de slachtofferrol horen kruipen naar aanleiding van de rode kaart voor Mica Pinto tegen PEC Zwolle, die indirect de 4-0 nederlaag van de Rotterdammers inleidde. Waar het hem om gaat is de verwarring die met de regel gepaard gaat. Wanneer is een bal op de arm hands? En welke sanctie moet er tegenover staan?

,,Het is een even verschrikkelijke, absurde als onduidelijke regel", stelt Van Stee. ,,In onze optiek maakte Pinto geen hands tegen PEC. Hij kreeg de bal op de schouder, dat kon iedereen zien op televisie. Om die reden vechten we het strafvoorstel ook aan. Maar los daarvan: Pinto krijgt voor een futiliteit én een penalty tegen én een rode kaart en nu wil de aanklager van de KNVB hem ook nog eens voor een wedstrijd schorsen. Dit staat toch in geen enkele verhouding tot het vergrijp, waar volgens ons niet eens sprake van was. Waar gaat dit over, zeg?"

De discussie rond de handsbal van Pinto staat niet op zich. Nick Viergever uitte zondag na het duel tussen Heracles en PSV zijn ergernis over scheidsrechter Jochem Kamphuis, die de bal na een half uur spelen op de stip legde na vermeend hands van de verdediger. Bij Feyenoord-ADO Den Haag was een eveneens vermeende handsbal van ADO-speler Shaquille Pinas onderwerp van gesprek.

Quote Je zou gewoon elke bal tegen hand of arm als ‘hands’ moeten beschouwen Mario van den Ende ,,Er is één groot probleem rond de regel over al dan niet hands in het strafschopgebied”, zegt oud-scheidsrechter Mario van den Ende. ,,En dat is dat scheidsrechters zelf ook geen idee hebben wat de regel nu precies inhoudt. Dat zag je wel tijdens Feyenoord-ADO, waar VAR Kevin Blom er een hele andere visie op nahield dan de scheidsrechter Dennis Higler. Ik kon met die strafschop leven, zoals ik in het geval Pinto ook begreep dat hij een penalty tegen kreeg, maar die voor Viergever was absurd. Er is duidelijk een gebrek aan uniformiteit in het arbiterkorps. Al die scheidsrechters zouden eerst eens een lesje anatomie moeten krijgen voordat ze het veld op gaan. Dan kunnen ze leren waar oksel en schouders ophouden en waar de bovenarm begint. Zoals het nu gaat, kun je wachten op nog meer onvrede onder clubs en supporters. Er moet duidelijkheid komen.”

De praktijk van nu is dat een aantal rechters in Zeist moet gaan beslissen of -in dit geval- Pinto de bal wel of niet op zijn arm heeft gekregen en als gevolg daarvan mogelijk geschorst wordt. Niet wenselijk, menen betrokkenen. Van Stee maakt de vergelijking met het hockey. In die sport krijgt een team waarbij de speler een bal tegen zijn voet krijgt, ‘slechts’ een strafcorner tegen. En de betreffende speler als gevolg daarvan niet ook nog eens een rode kaart en een schorsing. ,,Dat is een stuk eerlijker en duidelijker.”

Als het aan Van den Ende ligt is in elk geval die duidelijkheid in het voetbal net zo makkelijk in te voeren. ,,Je zou gewoon elke bal die, bewust of onbewust, tegen hand of arm komt als ‘hands’ moeten beschouwen. Dan ben je van alle discussie af.”

Mica Pinto verlaat het veld na de rode kaart tegen PEC Zwolle.