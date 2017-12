Weer moet het gebeuren tegen Heracles voor Feyenoord

Spookelftal

Het zal nu dus alles op alles worden in het bekertoernooi. Is succes dan gegarandeerd? Nee, voor Feyenoord is op dit moment geen enkele wedstrijd makkelijk. De spelers spelen de bal zo vaak angstig achteruit dat de technische staf er bijna rode vlekken van in de nek krijgt. Voor Van Bronckhorst is ingrijpen en de opstelling op diverse plekken aanpassen niet zo eenvoudig als het op het eerst gezicht lijkt. De selectie is smaller geworden door blessureleed. Op de bank zitten spelers die het eigenlijk niet hebben gered bij Feyenoord of de categorie die al een tijdje zoekende is naar de juiste vorm. Bovendien, daar is hij weer, komen de bankzitters soms weken niet in actie omdat Feyenoord het tweede elftal de status van een spookelftal heeft gegeven. Van een normaal ritme is in de verste verte geen sprake.



Het gemor in de Kuip rond keeper Brad Jones neemt ook met de week toe. De ervaren doelman treuzelde in de slotfase tegen Heerenveen volgens het Legioen te lang met de spelhervattingen. Kenneth Vermeer zou een alternatief kunnen zijn, maar Van Bronckhorst gaf al eerder aan een keeperswissel niet te overwegen tijdens het seizoen. De winterstop zou wel zo’n moment kunnen zijn. Of de bekerwedstrijd volgende week woensdag in de Kuip tegen Heracles, zoals hij Vermeer ook uit de hoge hoed toverde voor het treffen met Napoli in de Champions League. ,,Nee, het is niet goed wat we laten zien’’, zegt Van Bronckhorst in zijn algemeenheid. ,,Eerder moeizaam. En als je dan eindelijk voor komt, dan moet je met alles wat je hebt de rust met de 1-0 halen. Maar wij geven snel de gelijkmaker weer weg.’’