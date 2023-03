Wéér netten bij Feyenoord - Ajax, maar ESPN vindt oplossing voor televisiekijkers

KNVB staat in duels drink- en eetpauze toe tijdens ramadan

De KNVB staat met ingang van komend speelweekeinde scheidsrechters in het betaalde voetbal toe de wedstrijd even stil te leggen voor een korte drink- en eetpauze. Dit is bedoeld voor voetballers die meedoen aan de ramadan, zo bevestigt de bond een bericht van de NOS.