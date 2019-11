Weergaloze Dessers leidt VVV en Maaskant naar de slachtbank

Het betekende de zevende nederlaag op rij in de eredivisie voor Maaskant en zijn spelers. De trainer lijkt dan ook te moeten vrezen voor zijn positie. Vorig weekeinde waren veel supporters van VVV al ontevreden na het verlies tegen Feyenoord (0-3). Maar de clubleiding behield afgelopen week het vertrouwen in Maaskant. Het is de vraag of dat na vanavond nog steeds het geval is.

Tegen Heracles zat een goed resultaat er eigenlijk geen moment in. VVV hield nog wel een kwart van de wedstrijd stand. De Kazak Alexander Merkel opende op aangeven van Cyriel Dessers in de 23ste minuut de score. Kort voor rust verdubbelde Silvester van der Water met een fraai schot in de bovenhoek de voorsprong. Maaskant had kort daarvoor al geel gekregen voor aanmerkingen op de leiding.

Na rust ging het hard. Dessers scoorde in de 56ste en 64ste minuut en tussendoor trof ook Mauro Júnior doel. Peter van Ooijen verzachtte de pijn een heel klein beetje door een vrije trap te benutten. Het laatste woord was in de 82ste minuut weer aan Dessers: 6-1. De Belg kroonde zich zo tot de man van de avond.

VVV won in september voor het laatst

Volledig scherm © BSR Agency VVV won 14 september tegen FC Groningen (2-1) voor het laatst in de eredivisie. Daarna volgden nederlagen tegen Willem II (1-0), sc Heerenveen (0-3), PSV (4-1), Vitesse (0-4), Fortuna Sittard (4-1) en Feyenoord en Heracles. Tussendoor schakelden de amateurs van Groene Ster VVV na strafschoppen ook nog uit in het bekertoernooi.



Door de nederlaag blijven de Venlonaren dan ook op de voorlaatste plaats in de eredivisie staan. Heracles klimt door de ruime overwinning naar de zesde plaats. Alleen Willem II kan, bij winst morgen tegen PSV, de Almeloërs op de ranglijst passeren.



Bekijk hier de stand in de eredivisie

Volledig scherm © BSR Agency