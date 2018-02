Weergaloze El Khayati flikt het weer tegen Willem II

Zonder een spoortje van twijfel pakte El Khayati de bal nadat scheidsrechter Kooij een domme overtreding van Kostas Tsimikas op Lex Immers terecht bestrafte. Wie anders had het klusje moeten klaren? Niet veel later kon de ADO-aanhang opgelucht juichen: Toch weer geflikt.



Willem II haalt op een of andere manier het beste in de Rotterdammer naar boven. In de beide duels die hij met ADO in Tilburg speelde - en won - was hij met zijn treffers beslissend. En ook vanavond in eigen huis stal hij de show. Nadat hij in de eerste wedstrijden van dit jaar iets minder dominant aanwezig was, eiste El Khayati weer ouderwets alle ballen op. En vrijwel steeds had hij een creatieve oplossing in huis.



ADO had al veel eerder moeten profiteren van de vindingrijkheid van El Khayati. Maar volkomen tegen de verhouding in ging Willem II met een voorsprong de rust in. Uitgerekend dankzij de van ADO gehuurde Thomas Meissner, die in de 40ste minuut na een vrije trap bij de tweede paal over het hoofd werd gezien en de bal met links voorgaf op Fran Sol: 0-1. Ter hoogte van de tribune waar hij vorige week tegen Vitesse nog als ADO-supporter zat, vierde de Duitser zijn eerste assist van het seizoen uiterst ingetogen.



Veel reden om uitbundig te doen had Willem II ook niet. ADO was onder aanvoering van El Khayati tot de 0-1 heer en meester en had al op een ruime voorsprong kunnen staan. Dat dat niet gebeurde mocht vooral Lex Immers zich aanrekenen. De middenvelder creëerde halverwege de eerste helft een niet te missen kans voor zichzelf, maar schoot van dichtbij tegen Willem II-verdediger Darryl Lachman.



Na rust schakelde El Khayati nog maar eens een tandje bij. Halverwege de tweede helft legde de bal panklaar op het hoofd van Bjørn Johnsen nadat hij Fernando Lewis het bos in gestuurd had. Omdat ADO daarna kansen bleef missen, leek een gelijkspel het maximaal haalbare. Totdat El Khayati alsnog een buitenkansje kreeg.