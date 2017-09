Weerzien tussen Willem II en ongeslagen Streppel

Willem II ontvangt vandaag het nog altijd ongeslagen SC Heerenveen in het Koning Willem II stadion. De Friese ploeg van voormalig Tricolores-trainer Jurgen Streppel is de enige eredivisieclub die nog niet verloor dit seizoen. Willem II pakte vorige week juist de eerste punten in het uitduel met Roda JC, en bekerde doordeweeks relatief gemakkelijk door. Kunnen de Tilburgers in eigen huis voor een stuntje zorgen? De wedstrijd vangt om 18:30 aan.

Scheidsrechter: Ed Janssen.



Vermoedelijke opstelling Willem II: Wellenreuther; Heerkens, Lachman, Peters, Van der Linden, Tsimikas; Lieftink, Haye, Riensta; Sol, Velikonja.



Afwezig: Ogbeche (knie), Abubakar (kuitbeen), Chirivella (geschorst).



Vermoedelijke opstelling SC Heerenveen: Hansen; Dumfries, Hoegh, Pierie, Woudenberg; Kobayashi, Schaars, Thorsby; Odegaard, Ghoochannejhad, Zeneli.



Afwezig: Hahn (schouder).



Bijzonderheden: Henk Veerman is dan eindelijk toch even bij Willem II. De Tilburgse club deed vergeefse pogingen om de spits over te nemen. Veerman komt zelfs twee keer in een ruime maand tijd naar Tilburg, want beide ploegen treffen elkaar ook in de tweede ronde van de beker. De Friezen wisten nog nooit de nul te houden in Tilburg.