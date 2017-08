Weggetikt Oranje hoopt nog dankzij de Bulgaren

Oranje werd in Saint-Dénis afgeschminkt, maar dankzij de Bulgaren die Zweden klopten is er nog altijd een sprankje hoop op het WK in Rusland 2018. De hulp uit Sofia was noodzakelijk voor een Nederlands elftal dat kansloos was tegen de Fransen.

Door Mikos Gouka



Antoine Griezmann keek na een minuut of tien spelen in het Stade de France gisteren eens rustig om zich heen. Alsof de sterspeler van Atlético Madrid wel zeker wilde weten of het allemaal echt waar was. Zijn masterclass 'tussen de linies lopen' leverde Oranje enorme problemen in de interland die door velen, inclusief de bondscoach, was bestempeld als het duel van de waarheid.