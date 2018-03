Weghorst dacht stiekem aan voorselectie Oranje

Van Ginkel na overleg met PSV niet opgeroepen door Koeman

17:26 Marco van Ginkel was vandaag niet opgenomen op de eerste schiftingslijst voor Oranje voor twee oefeninterlands in maart. Dat is na goed overleg met PSV gebeurd, laat de club weten. De 25-jarige middenvelder was een opvallende afwezige in de 33-koppige voorselectie, waarin ook Steven Bergwijn voor het eerst is opgenomen.