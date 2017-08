Weghorst helpt AZ langs koploper Vitesse

Door Lex Lammers



De scouts van Lazio Roma, Olympique Nice en Zulte Waregem vertrekken met weinig verheffende rapporten uit Nederland over Vitesse. De Arnhemse club liet een dag na de loting voor de Europa League een labiele indruk achter in GelreDome en verloor van AZ. Wout Weghorst was met twee goals de beul in Arnhem: 1-2.



Vitesse kende een beroerde start in GelreDome. AZ was veel scherper en harder in de duels en kwam in de derde minuut al op voorsprong. Wout Weghorst schoot een vrije trap van Marko Vejinovic binnen. Bij de Arnhemmers stond iedereen te slapen. Vitesse kreeg daarna wel kansen. Maar AZ heerste in Arnhem. De Alkmaarse equipe was beter en kreeg ook de beste kansen. Vitesse bleef overeind, omdat de afwerking bij de Noord-Hollanders ontbrak. Daarbij stond doelman Remko Pasveer enkele keren goed geposteerd. Die kansenmisserij brak AZ op. Na rust domineerden de Alkmaarders, maar kwam Vitesse vanuit het niets terug.



Tim Matavz toonde zijn klasse met een kopbal op een puntgave voorzet van Bryan Linssen en zorgde voor de 1-1. De sluipschutter noteerde al zijn derde goal van dit seizoen. Matavz had niet het laatste woord in GelreDome. Dat was aan Weghorst. De spits was de hele wedstrijd al een plaag voor de defensie van Vitesse. Na 81 minuten ontsnapte hij uit de rug van Matt Miazga en klopte doelman Remko Pasveer met een kopbal. Het was de winnende treffer: 1-2.