Weghorst in beker al net zo trefzeker als in competitie

Ook in de vorige drie rondes van de KNVB-beker was Weghorst al twee keer trefzeker. Weghorst scoorde dit seizoen al acht keer in de KNVB-beker, net zo vaak als in achttien wedstrijden in de competitie. De laatste speler met meer doelpunten in een bekerseizoen was Dennis de Nooijer met negen treffers namens FC Dordrecht in het seizoen 2004/05.