Weghorst na simpele zege: We waren oppermachtig vandaag

,,Ik vond het geen rare wedstrijd, hoezo?", reageerde Weghorst op een vraag van de verslaggever. ,,We waren oppermachtig vandaag. We hebben het goed gedaan en goed gespeeld. Ik weet niet hoeveel balbezit we hadden in de eerste helft, maar we speelden NAC helemaal weg."

Lees ook AZ kent nauwelijks problemen op Avondje NAC Lees meer

Na de 0-1 ruststand, liep AZ snel uit naar 0-3 in de tweede helft. ,,Op het laatst spelen we op balbezit, dan worden we wel wat makkelijk. Op het laatst komen nog wat momenten die niet hadden gehoeven. Dik verdiend gewonnen, dus helemaal goed."

Voor AZ-middenvelder Mats Seuntjens was het een bijzondere wedstrijd. Hij keerde voor de eerste keer terug in Breda om te spelen tegen NAC in plaats van met. ,,Het was een heel speciale avond voor mij", zei de Bredanaar. ,,Ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik was de hele dag al meer gespannen dan normaal. Mijn broers hebben mij niet van mijn stuk gebracht, die zijn op zo'n dag voor mij." Seuntjes juichte na zijn goal niet. ,,Ik vond uitgebreid juichen niet echt nodig."

Volledig scherm Mats Seuntjens. © Pro Shots