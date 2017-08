Weghorst schittert, tandem Dumfries-Thorsby op dreef

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In de laatste speelweek van augustus maakten vooral AZ-spelers Wout Weghorst (8,5) en Marko Vejinovic (8) indruk. Mede door hun sterke spel dienden de Alkmaarders Vitesse de eerste nederlaag in het nog prille seizoen toe.

Een stuk noordelijker begint de tandem tussen het Heerenveen-koppel Denzel Dumfries en Morten Thorsby week na week beter te lopen. Voor Dumfries, overgekomen van Sparta, geldt dat hij na drie duels al op vier assists staat. Vorig seizoen gaf geen enkele verdediger meer dan vijf assists. Thorsby tikte tegen ADO Den Haag al zijn vierde treffer van deze jaargang binnen, waarmee hij nu al zijn meest productieve jaar ooit beleeft. Beide spelers kregen van ons een 7,5. Bekijk hieronder alle beoordelingen.

NAC Breda – Sparta Rotterdam 2-2

NAC Breda: Noppert 6; Horsfield 6, Koch 6, Mari 6, Angelino 6,5; Verschueren 6, El Allouchi 6,5 (76. Mets -), Fernandes 6,5 (69. Agyepong -); Vloet 6, Garcia 6,5, Ambrose 6 (86. Korte -).

Sparta Rotterdam: Kortsmit 5; Floranus 6, Breuer 5, Vriends 6 (78. Spierings -), Dougall 5; Dobson 5, Mühren 6, Sanusi 5 (59. Duarte 6); Brogno 5, Volas 4 (52. Ache 6), Goodwin 5.

Arbiter: Higler 6,5

Man of the Match: Bij tijd en wijle is het smullen geblazen wanneer Manu García aan de bal is. Hoewel de Spaanse pingelaar tegen Sparta niet scoorde en ook geen assist achter zijn naam kreeg, kwam de meeste dreiging van Bredase zijde opnieuw van hem. Geen speler had vrijdagavond meer balcontacten (81) dan de 19-jarige García en dat is geen toeval..

Vitesse – AZ Alkmaar 1-2

Vitesse: Pasveer 7,5; Dabo 5, Kashia 6,5, Kruiswijk 5 (46. Miazga 5), Büttner 6,5; Bruns 5 (62. Castaignos -), Colkett 5, Foor 5; Rashica 6 (77. Mount -), Matavz 7, Linssen 6,5.

AZ Alkmaar: Bizot 6,5; Svensson 7,5, Vlaar 6, Wuytens 6, Ouwejan 6; Til 7, Vejinovic 8, Van Overeem 7,5 (80. Dos Santos -), Seuntjens 7,5 (90. Hatzidiakos -), Weghorst 8,5, Jahanbakhsh (71. Garcia -)

Arbiter: Blom 6

Man of the Match: Wout Weghorst diende Vitesse zaterdagavond hoogstpersoonlijk de eerste nederlaag van het seizoen toe. De ex-aanvaller van Heracles Almelo kwam in de Gelredome tot liefst negen schoten op doel, waarmee hij het centrale duo Kashia-Kruiswijk een zeer moeizaam duel bezorgde. Met vier treffers voert hij samen met Heerenveen-speler Morten Thorsby nu de topscorerslijst aan.

ADO Den Haag – SC Heerenveen 1-2

ADO Den Haag: Zwinkels 6; Ebuehi 5, Beugelsdijk 5,5, Bakker 5, Meijers 5; Immers 5,5, El Khayati 6,5 (76. Meissner -), Gorter 5 (83. Hooi -); Becker 4,5, Johnsen 5, Lorenzen 4 (64. Duplan).

SC Heerenveen: Van der Steen 6,5; Dumfries 7,5, Høegh 6,5, Pierie 7,5, Woudenberg 6; Thorsby 7,5 (84. Van Amersfoort -), Schaars 6,5, Kobayashi 6,5, Ødegaard 7; Ghoochannejhad 6 (79. Veerman -), Zeneli 6,5 (89. Vlap -).

Arbiter: Kamphuis 6,5

Man of the Match: Met vier doelpunten in zijn eerste drie wedstrijden is het seizoen van Morten Thorsby uiterst productief begonnen. De Noor bereidde tegen ADO Den Haag daarnaast ook nog eens drie kansen voor. Van de zes goals die Heerenveen voorlopig maakte, kwamen er liefst drie voort uit een combinatie tussen de geoliede machine Dumfries-Thorsby. Daarmee is PSV over twee weken vast gewaarschuwd.

PEC Zwolle – FC Twente 2-0

PEC Zwolle: Boer 6,5; Ehizibue 7, Marcellis 7, Sandler 7, Van Polen 7; Bakker 6,5, Thomas 6, Saymak 6,5; Namli 6,5 (71. Koppers -), Parzyszek 6 (79. Nijland -), Mokhtar 7 (87. Dekker -).

FC Twente: Brondeel 6; Van der Lely 5, Bijen 5,5, Thesker 6, Trajkovski 4; Holla 5, Van der Heyden 3 (46. Liendl 6), Jensen 5; George 4 (80. Kvasina -), Boere 5, Assaidi 4 (46. Buckley-Ricketts 5).

Arbiter: Janssen 6

Man of the Match: Met een clean sheet, een doelpunt én een assist achter zijn naam beleefde Bram van Polen zaterdag een prima avond. Zijn rake strafschop tegen doelman Jorn Brondeel betekende al de vierde succesvolle pingel op rij voor de vleugelverdediger van PEC Zwolle. Voor het eerst sinds januari 2016 was Van Polen weer eens betrokken bij twee treffers in één competitiewedstrijd.

Heracles Almelo – Excelsior 2-2

Heracles Almelo: Castro 6; Breukers 5,5, Pröpper 6, Hardeveld 5,5, Van Hintum 6; Niemeijer 5 (46. Monteiro 6), Pelupessy 6, Van Ooijen 5,5 (77. Duarte -); Kuwas 6,5 (46. Peterson 6), Gladon 5,5, Darri 5.

Excelsior: Damen 6,5; Fortes 6, Mattheij 6, Faes 5, Massop 5,5; Faik 6, Koolwijk 6, Messaoud 5,5 (78. Vermeulen -); Elbers - (24. Caenepeel 6), El Azzouzi 6, Bruins 7 (88. Hadouir -).

Arbiter: Van den Kerkhof 6,5

Man of the Match: Mede door zijn 30 jaren wordt van Luigi Bruins verwacht dat hij dit seizoen de kar trekt bij Excelsior. Op bezoek bij Heracles Almelo liet de buitenspeler, net als tegen Willem II en Feyenoord, zien prima met die verantwoordelijkheid om te kunnen gaan. Los van zijn treffer, een knap schot na een korte kapbeweging, was Bruins (4) na het centrale duo Mattheij-Faes (8) degene die de meeste ballen uit zijn eigen doelmond wegwerkte.

Feyenoord – Willem II 5-0

Feyenoord: Jones 6,5; Diks 6,5, Botteghin 7, Van der Heijden 7, Haps – (25. Nelom 6); El Ahmadi 7, Toornstra 7, Vilhena 7; Berghuis 7,5 (66. Touré -), Jörgensen 5,5 (46. Kramer 6), Boëtius 6,5.

Willem II: Wellenreuther 4,5; Lewis 3, Lachman 5, Heerkens 5, Peters 5, Tsimikas 4,5; Chirivella 4, Crowley 5 (62. Haye -), Rienstra 5; Azzaoui 5 (53. Croux 5,5), Sol 5,5.

Arbiter: Nijhuis 6

Man of the Match: Waarom de clubleiding van Feyenoord een flink geldbedrag voor Steven Berghuis over had, wordt met de week duidelijker. De behendige buitenspeler was ook tegen Willem II weer op dreef en scoorde voor de tweede thuiswedstrijd op rij. Voor Giovanni van Bronckhorst is de negenvoudig international inmiddels een zekerheidje op rechts.

VVV-Venlo – Ajax 0-2

VVV-Venlo: Unnerstall 6; Rutten 6, Röseler 6, Promes 6, Labylle 6,5 (63. Dekker -); Seuntjens 5,5, Post 5,5, Leemans 6 (82. Amenyido -); Van Crooy 6,5, Thy 6, Tissoudali 5 (70. Hunte -).

Ajax: Onana 6; Veltman 6, De Ligt 6, Viergever 6, Dijks 5 (46. Huntelaar 7); Van de Beek 7, De Jong 7 (80. Wöber -), Ziyech 5; Cerny 4 (46. Neres 7), Dolberg 5, Younes 5.

Arbiter: Kuipers 7

Man of the Match: Voetbal is simpel, maar simpel voetballen is een ander verhaal. Frenkie de Jong gaf op bezoek bij VVV-Venlo aan dat het heus niet zo lastig hoeft te zijn. De 19-jarige middenvelder van Ajax verstuurde op de kunstgrasmat in Limburg liefst 82 van zijn 84 ballen naar een medespeler en had daardoor de hoogste passnauwkeurigheid van alle 22 basisspelers.

PSV – Roda JC 2-0

PSV: Zoet 6; Brenet 6, Luckassen 7, Isimat 7, Paal 6,5; Van Ginkel 6,5, Pereiro 5 (65. Ramselaar -), Hendrix 6,5; Bergwijn 6,5 (65. De Jong -), Locadia 6, Lozano 7 (84. Rosario -).

Roda JC: Jurjus 6; Van Peppen 5,5, Werker 6, Ananou 6, Kum 5,5; El Makrini 5 (46. Ndenge 6) Gustafson 6, Gnjatic 5,5; Rosheuvel 6, Vancamp 5 (74. Djim), Paulissen 5 (57. Van Velzen).

Arbiter: Makkelie 6,5

Man of the Match: In de zoektocht naar doelpunten heeft PSV in Hirving Lozano voorlopig een geschikte kandidaat gevonden. De Mexicaanse aanvaller loopt na drie duels één op één en heeft maar een korte aanpassingsperiode nodig gehad. Mede door zijn frisse spel is de 23-voudig landskampioen nog altijd zonder puntverlies dit seizoen.

FC Groningen – FC Utrecht 2-1

FC Groningen: Padt 7,5; Kane 5,5, Larsen 5,5, Te Wierik 6, Bacuna 5,5 (62. Idrissi- ); Jenssen 5,5, Mahi 6,5, Drost 6, Van Nieff 5,5 (68. Memisevic -); Warmerdam 6, Van Weert 5 (76. Veldwijk -).

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6,5, Janssen 6, Dumic 6, Braafheid 6 (68. Van der Meer -); Ayoub 7, Van de Streek 6, Emanuelson 6,5, Labyad 7; Bahebeck 7 (80. Dessers -), Görtler 5,5 (62. Kerk -).

Arbiter: Manschot 6

Man of the Match: Dat FC Groningen voor eigen publiek de eerste zege van het seizoen kon laten noteren, was toch vooral te danken aan Sergio Padt. Liefst negen keer bracht hij redding op een inzet van een FC Utrecht-speler, waardoor twee goals van de Groningers voldoende waren voor een wel heel welkome driepunter. Geen keeper moest na drie speelronden vaker redding brengen op een inzet dan Padt: 18 keer.