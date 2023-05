Wens Van Hanegem komt uit: Van Bronckhorst en Van Persie reiken kampioensschaal uit

GA Eagles moet het opnieuw doen zonder Evert Linthorst, die net weer een beetje op dreef was

Go Ahead Eagles kan in de thuiswedstrijd van zondag (14.30 uur) tegen FC Groningen geen beroep doen op Evert Linthorst. De middenvelder krabbelde de voorbije wedstrijden net weer een beetje op, maar moest in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (2-0) geblesseerd naar de kant.