Wereldgoal helpt FC Dordrecht langs Jong Ajax, ongekende cijfers Hornkamp na karategoal

KNVB brengt ADO Den Haag drie punten in mindering, club is koppositie alweer kwijt

17:25 ADO Den Haag is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie, maar drie van de zes punten moeten nu worden ingeleverd. De club krijgt drie punten in mindering omdat de begroting nog steeds niet sluitend is. De club had tot vorige week de tijd om daar voor te zorgen.