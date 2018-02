Wereldgoal Van Persie hoogtepunt bij moeizame Feyenoord-zege

Door Mikos Gouka



Het Legioen had al om hem geroepen. Om hem gesmeekt bijna. Feyenoord worstelde tegen FC Groningen en Van Persie zou de ploeg kunnen helpen. En dat deed hij, kort na zijn entree met een fraai schot langs Sergio Padt.



Nee, Giovanni van Bronckhorst had na de zeperd in Venlo tegen VVV niet bepaald de bezem door zijn elftal gehaald. Oké, de Peruaan Renato Tapia kon na een reeks fouten als centrumverdediger zijn trainingspak aanhouden, maar daar had eigenlijk iedereen wel rekening mee gehouden. En de jonge Tyrell Malacia, eigenlijk één van de weinige lichtpuntjes bij Feyenoord de laatste maanden, moest nu een keer voorrang verlenen aan de voor 6,5 miljoen bij AZ weggeplukte linksback Ridgeciano Haps. Verder bleef het allemaal bij het oude in de Kuip.



Tegenvaller

Met de vervangers Jan-Arie van der Heijden en Haps was het voetbalprobleem dat de regerend landskampioen in een houtgreep heeft natuurlijk niet opeens opgelost. Feyenoord zat ook tegen FC Groningen al vanaf de start muurvast. En de Rotterdammers mochten ook nog eens blij zijn dat de start van de wedstrijd in de Kuip niet totaal mislukte. Yoëll van Nieff mikte na een paar minuten een vrije trap tegen de onderkant van de lat.



Feyenoord kende nog een tegenvaller. De Zweed Sam Larsson moest al snel met een spierblessure naar de zijkant. Opvallend genoeg mocht niet Jean-Paul Boëtius hem vervangen, maar de al bijna vergeten Bilal Basacikoglu. De laatste, bezig aan zijn vierde seizoen in de Kuip, kon toch eigenlijk worden beschouwd als een speler die het niet heeft gered in Rotterdam. Bovendien loopt hij niet over van het zelfvertrouwen.



Dat laatste kan overigens van heel Feyenoord worden gezegd. De ploeg klopte een week geleden met het mes tussen de tanden nog koploper PSV in het bekertoernooi, maar in competitieverband is 2018 vooralsnog een ongelooflijke worsteling gebleken. Van Bronckhorst zal momenteel bij het invullen van de namen bij vrijwel niemand het gevoel hebben dat die speler het voor hem zal gaan doen.



Van Persie

De Rotterdammers zijn enorm afhankelijk van het duo Steven Berghuis en Nicolai Jørgensen. De rechterspits met zijn ingevingen en zijn doelpunten en de Deense spits als aanspeelpunt en als koele afmaker. Maar ook de gevreesde aanvallers deelden vanavond in deel één in de malaise.



Na de pauze leek het Feyenoord duidelijk dat het zo echt niet langer kon. De ploeg startte gedreven, maar de eerste kans van Jørgensen werd keurig gepareerd door keeper Sergio Padt. Het Legioen, met overigens Leo Beenhakker als aandachtig toeschouwer op de tribune, ging er ondanks al heet gepruts vol achter staan, feilloos aanvoelend dat het elftal alle steun kan gebruiken.



En de beloning kwam al snel. Basacikoglu gaf de voorzet en Toornstra volleerde in zijn eigen vertrouwde Kuip raak: 1-0. FC Groningen moest iets verder van het eigen doel gaan spelen en dat was wat Feyenoord nodig had. Jeremiah St. Juste maakte de 2-0. En met die stand mocht Robin van Persie zijn langste invalbeurt tot op heden maken. Voor zijn dertien minuten moest dit keer Jens Toornstra wijken. Die zat nog niet op de bank of Van Persie had al fraai toegeslagen. Het Legioen klapte de handen stuk voor de verloren zoon die na 13,5 jaar weer scoorde voor zijn club.