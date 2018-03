Wereldgoals bezorgen Willem II zege op FC Utrecht in waterballet (3-2)

Niet lang voor de treffer van Tsimikas leken de Tilburgers nog regelrecht op een nederlaag af te stevenen op het door hevige regenval gladde en modderige veld. FC Utrecht had in het eerste halfuur een 0-2 voorsprong genomen (met ook twee goed uitgespeelde doelpunten) en kwam nauwelijks in de problemen. Maar een vrije trap van Thom Haye in de 39ste minuut bracht Willem II plots terug in de wedstrijd. De middenvelder die deze week te horen kreeg dat zijn contract niet wordt verlengd, poeierde de bal uit een vrije trap van zo'n 25 meter precies in de kruising: 1-2.



En even later volgde dan het kunststukje van Tsimikas. Elmo Lieftink draaide de bal wel erg hoog het strafschopgebied in, maar de Griekse verdediger deed toch een ultieme poging om er nog wat van te maken. Dat lukte. En hoe. Met een halve omhaal verraste hij FC Utrecht-keeper David Jensen: 2-2.



Sol

Kort na rust stonden de bijna 14.000 toeschouwers opnieuw op de banken. Elmo Lieftink stuurde spits Fran Sol diep en hij wipte de bal van buiten de zestienmeter over de uitgekomen Jensen heen in het doel: 3-2. Waarmee de Spanjaard nu alleen topscorer is in de eredivisie met 15 treffers.



FC Utrecht drukte Willem II direct na de treffer van Sol achteruit. Maar mede dankzij enkele goede reddingen van keeper Timon Wellenreuther hield de thuisploeg lang stand. In de 80ste minuut leek FC Utrecht een penalty te krijgen, maar bij nader inzien gaf scheidsrechter Kamphuis een rode kaart aan Willem II-verdediger Freek Heerkens en de bezoekers een vrije trap net buiten het strafschopgebied.



Grote stap richting lijfsbehoud

Met tien man en ondersteund door het publiek probeerde Willem II de voorsprong over de streep te trekken. Lukas Görtler liet een grote kans op de 3-3 liggen, maar aan de andere kant had invaller Bartholomew Ogbeche op aangeven van Jordy Croux ook voor 4-2 kunnen zorgen. En later Mo El Hankouri ook nogeens. Maar het bleef 3-2 en Willem II zet een grote stap in de richting van lijfsbehoud.