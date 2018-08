Wervelend Willem II verwent early birds met heerlijke show: 5-0

Maar in Tilburg waren de Heraclieden niet opgewassen tegen het offensieve geweld dat Willem II ontwikkelde. Voor het eerst kon Adrie Koster zijn 'droom-aanval' opstellen: Avdijaj en Özibiliz op de vleugels, Sol in het centrum. Dat betaalde zich rap uit. In een tijdsbestek van negen minuten - tussen de 25ste en de 34ste - werd het klusje geklaard. Met twee treffers van Avdijaj en eentje van Sol sloeg de thuisploeg een ruime kloof (3-0).



VAR

Die werd dankzij de VAR nog groter niet lang na rust. Een overtreding op Diego Palacios werd weggewuifd door arbiter Perez uit Helmond, maar de video-arbiter greep in. Penalty voor Willem II. Fran Sol, die zich herhaaldelijk negatief uitliet over de invoering van de VAR, ging toch achter de bal staan en mikte vanaf elf meter raak: 4-0. De Spaanse spits completeerde zijn hattrick in de zeventigste minuut met een fraai diagonaal schot: 5-0.



Niet alleen de aanvallers excelleerden, ook op het middenveld (Crowley!, Akkaynak!) en achterin (Dankerlui!, Lewis!!) waren er uitblinkers. 'Lewis in Oranje' galmde het zelfs vanaf de KingSide. En natuurlijk: 'En wie niet springt, die is voor NAC'. De vreugde op de tribunes was begrijpelijk. Afgezien van die memorabele 5-0 tegen PSV vorig seizoen was het lang geleden dat het publiek zo kon genieten in Tilburg.