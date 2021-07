Wesley Sneijder: ‘Ik ben me kapotgeschrokken van Galatasaray’

Blessure Sinisterra lijkt mee te vallen; Feyenoord rekent op aanvaller in Conference League

19 juli De blessure van Feyenoord-aanvaller Luis Sinisterra lijkt mee te vallen. De verwachting is dat de Colombiaan donderdag, wanneer de Rotterdammers het Kosovaarse FC Drita treffen in de tweede voorronde van de Conference League, gewoon inzetbaar is.