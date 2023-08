Wesley Sneijder verbolgen na afgebroken gesprekken: 'Koers Ajax staat ver af van dna waarin ik opgegroeide’

Interview Hoe goaltjes­dief Geert den Ouden verliefd werd op het scheids­rech­ters­vak: ‘Stond op de radar van de KNVB’

In de eredivisie gold hij als pure goaltjesdief. Dertien jaar na zijn voetbalpensioen rent Geert den Ouden (47) nog altijd over de velden. In een andere rol: als scheidsrechter. Een carrièremove die hij andere voetballers ook aanbeveelt. Een verhaal over zijn passie en zorgen over het vak.