West Ham-fan Knollsy die AZ-hooligans wegsloeg, krijgt staande ovatie in Londen

‘Knollsy’, de reusachtige fan van West Ham United die afgelopen donderdag een horde AZ-hooligans tegenhield, heeft zondag een staande ovatie gekregen in het stadion van zijn club in Londen. ,,We love you Knollsy, we do”, scandeerde de fans op de tribunes.

Chris Knoll (58), in Londen beter bekend als Knollsy, werd donderdagavond in een klap beroemd na de wedstrijd AZ-West Ham United in Alkmaar. Een grote groep AZ-aanhangers, met capuchons en bivakmutsen op, bestormden na afloop van de halve finale in de Conference League een deel van de tribune waar familie van de West Ham-spelers zat. Een kleine groep Britten wist dat echter te voorkomen door bovenaan de trap te gaan staan en de AZ-hooligans met blote handen terug te slaan. Pas na enkele minuten nam de ME hun werk over.

De beelden van de vechtpartij gingen de wereld over. De identiteit van een van de mannen bovenaan de trap was al snel achterhaald: Chris Knoll, een diehard West Ham-fan. Knoll hield een gezwollen oog aan de vechtpartij over.

,,Ik ben geen held, en er was nog iemand die ze tegenhield,” zegt Knoll, verwijzend naar een andere man die op filmpjes van zich afslaat, tegen Britse media. ,,Ik wilde niet dat zij bij de mensen achter mij zouden komen. Ik dacht gewoon dat de beste verdediging zou zijn om daar bovenaan de trap te gaan staan en proberen ze daar tegen te houden. Ik heb gewoon besloten dat ik ze niet omhoog zou laten komen.” De Londenaar ontkent dat hij zelf onderdeel uitmaakt van de harde kern van West Ham. ,,Ik ben een gewone seizoenkaarthouder.”

West Ham speelt vandaag de laatste thuiswedstrijd van het Engelse voetbalseizoen tegen Leeds United. Op sociale media is te zien hoe een deel van het stadion opstaat en applaudisseert als Knoll zijn vaste vak oploopt. Ook scanderen ze ‘we love you Knollsy, we do', schrijft The Mirror.

