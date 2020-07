Westerhof eist rectificatie Bonfrère na uitspraken over verkoop WK-duel Nigeria

De twee voetbaltrainers, die in de jaren 90 samenwerkten bij Nigeria, stonden in de rechtbank van Arnhem tegenover elkaar. Bonfrère (74) zou eerder dit jaar in Nigeriaanse media hebben gesuggereerd dat de 80-jarige Westerhof als bondscoach van Nigeria op het WK van 1994 de wedstrijd tegen Italië voor 100.000 dollar had 'verkocht'. Volgens de Gelderse trainer is daar niets van waar. Hij eist dan ook rectificatie van zijn voormalige Limburgse assistent, die hem later opvolgde als bondscoach van Nigeria. Westerhof kan nu naar eigen zeggen terugkeren bij de Nigeriaanse bond als technisch directeur. De oud-trainer wil eerst dat zijn naam wordt gezuiverd. De rechter doet binnen twee weken uitspraak in het kort geding.

Als bondscoach van Nigeria beschikte Westerhof in de jaren 90 over een talentvol elftal, met daarin onder anderen Finidi George, Jay-Jay Okocha, Sunday Oliseh en Daniel Amokachi. De Nigerianen wonnen in 1994 de Afrika Cup en plaatsten zich voor het eerst voor het WK. Op de mondiale eindronde in de VS bereikte de ploeg van bondscoach Westerhof en assistent Bonfrère als groepswinnaar de achtste finales, waarin Italië de tegenstander was. Nigeria stond in dat duel lang op voorsprong, maar incasseerde vlak voor tijd de gelijkmaker en vloog er in de verlenging uit door het tweede doelpunt van Roberto Baggio. Italië bereikte op dat WK de finale, waarin Brazilië via strafschoppen te sterk was.