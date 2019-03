Wie is Ajax-aankoop Marin?

De Mos: Échte Ajax-spelerRazvan Marin is de eerste aankoop van Ajax voor het komende seizoen. De 22-jarige Roemeense middenvelder van Standard Luik kost 12 miljoen euro en gaat in Amsterdam voor vijf seizoenen tekenen. Wie is hij?

Door Daniël Dwarswaard



Marin werd in zijn vaderland Roemenië uitgeroepen tot speler van het jaar. Bij zijn club Standard Luik maakt de veelzijdige middenvelder dit seizoen indruk. Ajax-trainer Erik ten Hag is gek van Marin, die eerder dit seizoen in de voorronde van de Champions League nog tegen zijn toekomstige werkgever Ajax speelde. ,,In de thuiswedstrijd kwam Standard terug van 0-2 naar 2-2. Marin was toen de motor van de ploeg,’’ weet Aad de Mos, oud-trainer van Ajax en kenner van het Belgische voetbal.

De Mos is dol op de drive van Marin. ,,Een echte Ajax-speler. Met techniek en flair. Hij kan op alle drie de posities op het middenveld bij Ajax spelen. In een aanvallende rol, maar zeker ook als opbouwer. Een moderne voetballer, box to box.’’

Volledig scherm Razvan Marin in duel met Frenkie de Jong tijdens Ajax-Standard in augustus 2018. © BELGA

Volledig scherm Razvan Marin. © BELGA Marin kwam ruim twee jaar geleden over van het Roemeense Viitorul, de club van voetballegende Gheorghe Hagi. Marin ziet de oud-international als zijn mentor en voetbalvader. In de Belgische competitie had Marin aanvankelijk wat problemen om zich aan te passen, maar zeker qua fysieke gesteldheid en uithoudingsvermogen maakte hij het afgelopen jaar een enorme inhaalslag.

,,Ik zou hem niet direct met Frenkie de Jong vergelijken’’, zegt Marc Degryse, oud-PSV’er en nu voetbalanalyticus van beroep. ,,Frenkie is veel meer de spelverdeler. Marin moet het meer van zijn dynamiek hebben. Iemand die veel meters maakt. Maar absoluut een goede speler. Iemand met heel ‘goede voetjes’ zoals we dat hier zeggen. Goede trap met zijn rechtervoet. Kan andere spelers de ruimte in sturen, maar ook zelf scoren.’’

Marin staat dit seizoen in Luik op vijf goals en vijf assits. Ajax moet niet denken dat het een leiderstype in huis haalt, zegt Degryse. ,,Hij is meer een dienende speler. Hij kan goed in het belang van het elftal spelen. Is een rustige, bescheiden jongen. Wat timide. Niet iemand die de tafel in de kleedkamer door midden trapt als het niet goed gaat.’’



Juist vanwege zijn karakter zal Marin tijd nodig hebben om zich in Amsterdam aan te passen, denkt Degryse. ,,In Holland moet je toch altijd vechten voor je plek. Dan moet je ook je mondje paraat hebben.’’

Volledig scherm Kristoffer Olsson namens Zweden in duel met de Roemeen Razvan Marin. © AFP

De Mos ziet daar totaal geen probleem in. ,,De voetbalkwaliteiten zijn altijd leidend. En die heeft hij ontegenzeggelijk. Het hoeft niet altijd zo ‘blaaskakerig’ te zijn hoor. Bovendien: Ajax heeft een selectie waar nieuwe spelers snel geaccepteerd worden. Zeker als ze straks op de eerste training zijn kwaliteiten zien. Bij Cristian Chivu, ook een Roemeen, dacht men ook dat hij te timide was. Hoe liep dat af? Hij werd zelfs aanvoerder van Ajax.’’

De Mos staat te kijken van de twaalf miljoen euro die Ajax betaalt aan Standard. ,,Als hij zich blijft ontwikkelen zoals hij dat de afgelopen twee jaar in België heeft gedaan, gaat Ajax hem in de toekomst voor het drievoudige verkopen.’’