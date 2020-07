Wie is er beter af als er een Beneliga komt: wij of zij?

Door Mikos Gouka



De plannen voor een Beneliga worden steeds concreter. Een lopende studie van onderzoeksbureau Deloitte moet de plus- en minpunten van een gezamenlijke competitie met tien Nederlandse en acht Belgische voetbalclubs verder in kaart brengen. Toch staat de voorzitter van de Belgische bond niet te springen om met Nederland een competitie te vormen. Mehdi Bayat denkt namelijk dat vooral België er niets mee op zal schieten.



De verdeling van tien ploegen uit Nederland en acht uit België is in zijn ogen onterecht en de preses twijfelt ook openlijk aan de sportieve verhoudingen op dit moment in de competitie. ,,Het Belgische voetbal staat boven het Nederlandse. Kijk maar naar de nationale teams en de Europese coëfficiëntenlijst’’, aldus Bayat, die wel openstaat voor het onderzoek dat door de clubs wordt uitgevoerd.