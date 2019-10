Wie maakte de laatste Feyenoord-goal in een uitduel met Ajax?

Stam likt wonden: ‘We verliezen níét omdat we slecht speelden’

24 oktober Feyenoord-coach Jaap Stam baalde van de nederlaag bij Young Boys. vooral omdat zijn ploeg die aan zichzelf te wijten had. ,,We verliezen de wedstrijd door twee penalty’s en niet omdat we slecht speelden. Als je Europees speelt moet je niet te veel weggeven”, zei hij bij FOX Sports.