Wie mag voor Klassieker nachtje slapen in de Arena?

In de Arena staat een luxe ingericht huisje waar de winnaar van de competitie, vergezeld door één vriend of vriendin of familielid, zal overnachten. Daarnaast luncht de winnaar met een clublegende en bezoekt hij een concert in de Ziggo Dome.



Om kans te maken op het weekend en de overnachting in de ArenA moeten deelnemers een foto, tekst of video met de hashtag #zigGOajax plaatsen op Twitter of Instagram, waarin ze laten zien hoe zij zich voorbereiden op de wedstrijd.



De meest originele inzending wint, meldt Ziggo. De actie loopt vanaf donderdag 11 januari tot en met woensdag 17 januari.



Ajax en Feyenoord staan zondag 21 januari om 14.30 uur tegenover elkaar. De Klassieker is dit jaar speciaal, omdat het ook het debuut is van de nieuwe Ajax-trainer Erik ten Hag. Ajax én Feyenoord moeten winnen om in het spoor te blijven van koploper PSV.