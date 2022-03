Wie trekt Heerenveen uit het moeras? ‘Henk Veerman kon nog een goal maken’

VOORBESCHOUWING GA Eagles met fitte selectie naar ‘zwaarste duel van week’ tegen FC Utrecht; politie stond dag uitstel in de weg

De klap is verwerkt, de knop moet snel om. De uitschakeling van Go Ahead Eagles in de halve finale van de KNVB-beker door PSV is voer voor de geschiedenisboeken. Zaterdagavond wacht FC Utrecht alweer, met amper personele zorgen voor trainer Kees van Wonderen.

