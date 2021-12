Wie wint de Klassieker? ‘Geen publiek in de Kuip: dat scheelt een jas voor Ajax’

Door Dennis van Bergen



Sjaak Swart (83) loopt al een poosje mee in de voetbalwereld. Maar zelden vond hij het zo lastig om een Klassieker op voorhand in te schatten als nu, een dag voor Feyenoord-Ajax in de Kuip. Eenvoudigweg omdat de Amsterdammers, beseft hij, zich in competitieverband nog weleens willen verslikken. En omdat de ploeg van Arne Slot juist geregeld boven zichzelf uit lijkt te stijgen.

,,Hét verschil kan weleens worden bepaald door dat lege stadion daar”, vermoedt Swart. ,,In de Arena zijn de mensen fanatiek, maar tegen het fanatisme van de Feyenoord-aanhangers kan geen club op. Zo eerlijk moet je zijn. Geen publiek in de Kuip; dat scheelt echt een jas voor Ajax.”

Vandaar dat Swart, die in zijn loopbaan liefst 36 Klassiekers speelde, uitgaat van een kleine overwinning voor de Amsterdammers. ,,Al moet Ajax dan wel volledige concentratie zien”, zegt hij. ,,Want daar scheelt het dit seizoen toch een beetje aan in de competitie. Of het nu tegen Go Ahead Eagles was of tegen AZ; er gaat vaak iets mis. Normaal gesproken heeft Ajax meer kwaliteit dan Feyenoord. Alleen is daarmee niet gezegd dat ze zomaar winnen in Rotterdam. Ze zullen echt diep moeten gaan daar, niet nonchalant moeten zijn. Alleen dan zie ik ze met 1-2 winnen.”

Tv-analyticus en voormalig Ajax-speler Jan van Halst verwacht een gelijkwaardige wedstrijd, waarin de kansen voor Feyenoord in de omschakeling liggen. ,,Je ziet dat Ajax het dit seizoen het lastigst heeft tegen ploegen die, zoals Go Ahead Eagles, de pot achterin helemaal dicht gooien”, signaleert de oud-middenvelder.

,,Ik denk dat zo’n manier van spelen voor Feyenoord de remedie is om een resultaat te halen tegen Ajax. Ofwel: georganiseerd spelen en nu en dan gevaarlijk worden, bijvoorbeeld via de snelheid van Luis Sinisterra. Wanneer Feyenoord vol pressing gaat spelen, wat Arne Slot het liefste doet, gaan ze in het mes lopen.”

In tegenstelling tot Swart, denkt Van Halst juist dat het voor Ajax een nadeel is dat er morgen geen Feyenoord-supporters in het stadion zijn. ,,Niets lekkerder voor een voetballer om in een vijandelijke entourage te spelen. Het zet je op scherp. Ik weet uit eigen ervaring dat je als Ajax ook naar Rotterdam ging om dat Legioen stil te krijgen. Die motivatie zal nu echt uit de spelers zelf moeten komen. Ik verwacht een boeiende, aantrekkelijke wedstrijd die uiteindelijk in een gelijkspel gaat eindigen.”

Quote Voor de media is Berghuis blijkbaar een issue. Voor spelers niet Roy Makaay Kevin Hofland, tot voor kort assistent-trainer van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg en voormalig speler in de Kuip, verwacht eveneens een puntendeling. ,,Ajax heeft een betere en bredere selectie. Maar kijk je puur naar het basiselftal, dan is Feyenoord niet heel veel minder”, stelt de Limburger. ,,Als het allemaal wat meezit met blessures en schorsingen is Feyenoord gewoon een serieuze titelkandidaat. Ik ga ervanuit dat je die minieme onderlinge verschillen terug gaat zien op het veld.”

Voormalig Feyenoord-spits Roy Makaay, sinds kort assistent-trainer van Giovanni van Bronckhorst bij Glasgow Rangers, verwacht dat Feyenoord Ajax gaat bestrijden, zoals eerder PSV bestreden werd in Eindhoven (0-4). ,,Die wedstrijd was voor mij hét voorbeeld van hoe je topduels moet spelen”, zegt hij. ,,Organisatorisch goed staan en gedoseerd de aanval zoeken. Doe je dat, dan liggen ook tegen Ajax kansen voor Feyenoord.”

Voormalig Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis speelt morgen voor het eerst tegen zijn oude club als Ajacied. Het is, stellen de kenners, een gegeven. Niet meer dan dat. Swart: ,,Johan Cruijff speelde bij Feyenoord, Wim Jansen bij Ajax”, somt hij op. ,,Lekker belangrijk allemaal, zeg. Laten we er alsjeblieft over ophouden.” Makaay: ,,Voor de media is het blijkbaar een issue. Voor spelers niet. Laten we het onderwerp Berghuis daarom maar mijden. Dat gooit alleen maar onnodig olie op het vuur.”

