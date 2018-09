Wie zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in de play-offs?

De voetbalsters van Oranje, die directe plaatsing voor het WK misliepen, vertrekken vandaag met een kater uit Noorwegen (2-1 verlies). Vrijdag weten ze hoe de ontsnappingsroute (play-offs) er uit ziet. Nederland is als Europees kampioen wel geplaatst en ontloopt daardoor het sterke Denemarken in de eerste ronde.

Door Daniël Dwarswaard



Door de geplaatste status speelt Nederland op 1 en 9 oktober eerst tegen België of Zwitserland. Als de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman de eerste ronde overleeft, volgt de finale over twee wedstrijden op 5 en 13 november. Dan zou het sterke Denemarken de tegenstander kunnen zijn als zij op hun beurt winnen van België of Zwitserland.

Wat kan Oranje verwachten van de tegenstand?



België

Aan deze tegenstander bewaart Oranje een goede herinnering. Tijdens het succesvolle EK vorige zomer in eigen land was België een opponent in de groepsfase. Een kwartier voor tijd maakte sterspeelster Lieke Martens de beslissende 2-1. De overwinning was dus uiteindelijk nipt, maar meer dan verdiend. Vooral Martens dolde de Belgische verdedigers. België staat 23ste op de wereldranglijst, Nederland negende.

Zwitserland

Tegen de Zwitserse vrouwen (nummer 18 op de wereldranglijst) speelde Oranje voor het laatst in 2016. Nederland won toen tijdens het Olympisch kwalificatietoernooi ternauwernood met 4-3 in het stadion van ADO Den Haag. Nederland won dat toernooi uiteindelijk niet en miste de Spelen in Rio de Janeiro. Zwitserland werd tijdens het laatste EK in de groepsfase al uitgeschakeld door Frankrijk en Oostenrijk.