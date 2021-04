Wiegman blij met voorrang bij vaccineren richting Spelen: ‘We voelen ons bevoorrecht’

In de prikstrategie van het kabinet zou de groep met daarin de olympische sporters pas als laatste aan de beurt zijn. Met de start van de Olympische Spelen over honderd dagen, op 23 juli, begint de tijd te dringen. De olympische sporters krijgen nu eerder de kans om een prik te halen. ,,We zijn al even onderweg met het vaccineren van ouderen en de mensen die het echt nodig hebben. We komen nu kennelijk in de fase dat dit ook kan. Voor onze branche ben ik hier heel blij mee, al weet ik ook dat het maatschappelijk best ingewikkeld ligt", zegt Wiegman over het eerder laten vaccineren van bepaalde groepen, waaronder de olympiërs. Wat het proces van vaccineren verder ingewikkeld zal maken is dat 13 van de 23 speelsters uit de huidige selectie vanaf morgen weer in het buitenland zullen zijn bij hun clubs.