Wiegman heeft haar standbeeld voor een deel aan deze drie sportvrouwen te danken

Door Daniël Dwarswaard



Ellen van Langen

Het is de eerste naam die spontaan bij Wiegman opkomt als het gaat om historische Nederlandse sportprestaties. Die gouden plak tijdens de Olympische Spelen in Barcelona. Het ongeloof op haar gezicht. Wiegman was begin twintig en zag het voor de televisie. ,,Dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. Ik zit helemaal niet in de atletieksport hoor, maar voor mijn gevoel deden we als Nederland nooit echt mee in de wereldtop. Heel anders dan nu het geval is. Zij kwam er toen ineens uit. Dat maakt zo’n prestatie toch wel extra bijzonder. Ze was altijd vrolijk en open. Ik vind het samenstellen van een top 3 overigens wel heel erg gevaarlijk hoor. Ik doe dan automatisch heel veel andere sporters tekort.’’