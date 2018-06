Wiegman looft Martens: 'Pure klasse, wat een goal'

PEC Zwolle opent eredivisie, GA Eagles begint tegen hekkenslui­ter

10:36 PEC Zwolle en Heerenveen trappen het nieuwe voetbalseizoen in de eredivisie af. Op vrijdag 10 augustus openen de clubs de competitie in de Overijsselse hoofdstad. GA Eagles begint een week later in de eerste divisie met een thuisduel met Jong FC Utrecht, de hekkensluiter van vorig seizoen.