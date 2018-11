Wiegman slaat felicitaties nog even af

,,Er ligt bij de return één bedreiging op de loer en dat is gemakzucht. We zullen dinsdag dus net zo scherp moeten spelen als vandaag'', zei Wiegman in De Galgenwaard. ,,Maar dit mogen we niet meer uit onze handen laten glippen.”

Het kostte Oranje tijd en moeite om de Zwitserse verdedigingsmuur te breken. ,,Naarmate de wedstrijd vorderde, werd het krachtsverschil steeds groter. Maar we speelden ze nog niet helemaal kapot'', concludeerde Wiegman. ,,In de tweede helft werden de ruimtes steeds groter omdat zij het niet meer konden belopen. We hadden een vrije trap nodig om op voorsprong te komen, maar dat maakt niets uit. Een doelpunt is een doelpunt. En deze brak de wedstrijd open.”

Na de trefzekere vrije trap van Sherida Spitse begon het aangeslagen Zwitserland steeds meer ruimte weg te geven. ,,Dat doelpunt deed iets met Zwitserland, maar ook met ons. We gingen de ruimtes beter bespelen en dat leidde tot nog twee doelpunten. Natuurlijk, 3-0 is een geweldige uitgangspositie. Maar ik ga de groep wel op het hart drukken dat ze dinsdag net zo scherp moeten zijn als nu. Gemakzucht is uit den boze. Als we weer dit niveau halen, dan komt het goed. We hebben daar iets moois te winnen’', zo doelt Wiegman op kwalificatie voor het WK.