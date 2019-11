Wijnaldum gidst Oranje met hattrick voorbij Estland

Ook Boadu scoortMet een hattrick van Georginio Wijnaldum en een treffer van de ingevallen debutant Myron Boadu als slotakkoord verpulverde Oranje in de Johan de Cruijff Arena het arme Estland: 5-0. De spits van AZ, na rust in het veld gekomen, scoorde dus meteen bij zijn vuurdoop in het Nederlands elftal.

Door Mikos Gouka



Oranje kende geen problemen met de Esten. Georginio Wijnaldum en Nathan Aké kopten al binnen twintig minuten een geruststellende voorsprong bij elkaar. Het was vooral kijken naar Calvin Stengs, de groeibriljant van AZ die mocht debuteren in Amsterdam.

Stengs leek zoekende in de openingsfase. Bij een snelle uitbraak was hij niet doortastend genoeg om alleen op keeper Sergei Lepmets af te gaan. Even later redde de doelman van Estland op een vlammend schot van Stengs.

Oranje zocht het in aanvallend opzicht vooral aan de rechterkant waar Stengs naar binnen trok en gelegenheidsrechtsback Quincy Promes keer op keer de ruimte indook om met voorzetten te strooien. Dat de Ajacied veelzijdig is, bleek al eerder in zijn loopbaan. In Rusland speelde hij op alle vier de posities in de voorhoede. In Spanje bij Sevilla mocht hij af en toe als rechtsback aan de bak en ook bij Oranje moest hij al eerder die rol invullen.

Het zou een optie kunnen zijn nu Koeman nog niet overtuigd lijkt van de opties Denzel Dumfries en Joël Veltman. Het is van latere zorg als Oranje in maart echt gaat toewerken naar het EK 2020 met drie thuiswedstrijden in de poulefase.

De laatste kwalificatiewedstrijd stond in het teken van de vreugde van het vorige week in Belfast al behaalde ticket voor het EK. En daar voegden de internationals met Georginio Wijnaldum als boegbeeld een boodschap toe. Het racistisch bejegenen van Ahmad Mendes Moreira zondag tijdens FC Den Bosch tegen Excelsior werd nogmaals veroordeeld. Na de openingstreffer van Wijnaldum rende de volledige selectie naar de zijkant waar Wijnaldum en Frenkie de Jong hun armen lieten zien. Huidskleur speelt geen rol, aldus de internationals.