Wijnaldum met dubbelklapper in voetsporen Sneijder en Van der Vaart

Drie Oranjeklan­ten op scherp voor wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovi­na

12 november Middenvelders Georginio Wijnaldum en Frenkie de Jong en verdediger Joël Veltman staan zondag in de thuiswedstrijd van Oranje tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League op scherp. Bij een gele kaart missen zij het laatste duel, woensdag tegen Polen in Chorzow.