Wijnaldum omzeilt Barça-vragen en zoekt naar automatismen bij Oranje

Oranje

Wijnaldum erkende vanmiddag dat het wel even anders is zonder Koeman aan het roer bij Oranje. ,,Je bent een weg ingeslagen met een trainer en dan is het jammer dat hij weggaat, maar we zijn ook heel blij voor hem. Je kunt het vergelijken met een situatie van een speler die ergens naartoe wil. We moeten verder en hij zou willen dat we het goed afsluiten”, aldus Wijnaldum. Louis van Gaal wordt nadrukkelijk genoemd als bondscoach, de trainer die hij nog kent van zijn vorige, succesvolle periode bij het Nederlands elftal. Wijnaldum: ,,Ik heb heel goed met meneer Van Gaal samengewerkt, maar ook met andere trainers. De directie heeft advies gevraagd aan de spelersraad en die heeft verteld hoe het team erin staat. De directie bepaalt wie er voor de groep komt. Koeman stond boven de groep en gaf ons vrijheid om dingen zelf te doen. Die ingeslagen weg willen we blijven volgen.”

In Franse media vertelde bondscoach Didier Deschamps dat de automatismen er wel grotendeels uit zijn nu zijn ploeg zo lang niet bij elkaar is geweest. Ook Oranje ziet elkaar nu pas voor het eerst in negen maanden en dus kan Wijnaldum zich wel vinden in de woorden van Deschamps. ,,Dat kan best, nu we negen maanden niet met elkaar zijn geweest. Het is best mogelijk dat een groot gedeelte van die automatismen eruit is. Vervelend, maar elk land heeft er last van. Iedereen komt bij zijn club vandaan met een ander systeem en andere spelers, met wie je wél heel veel maanden speelt. Ik heb deze week gezien dat het er nog wel in zit, maar dat we wel even moeten wennen om weer zo goed te doen wat we deden voor de coronacrisis.”