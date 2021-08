Wijnaldum: ‘Waar Van Gaal als eerste op hamerde? Dat we op tijd moeten zijn’

Georginio Wijnaldum zei het met een brede glimlach. De eerste bespreking met de nieuwe bondscoach was net achter de rug en de vraag was waar bondscoach Louis van Gaal op hamerde tijdens dat eerste samenzijn van Oranje sinds het mislukte EK afgelopen zomer. ,,Hoe we met elkaar omgaan, dat we blij moeten zijn als we bij Oranje komen’', zegt Wijnaldum.

Door Mikos Gouka



De persafdeling van de KNVB gaf Wijnaldum een seintje dat het interview het einde moest naderen. ,,De bondscoach zei ook dat we op tijd moeten zijn. Sorry, ik moet gaan.’'

De middenvelder van PSG ziet de herstart van Oranje, ondanks het feit dat de kwalificatiereeks voor het WK al lang en breed op gang is geschoten, als een periode waar nieuwe energie het kamp van de internationals in moet stromen. ,,Dat is vaak zo na een cyclus die is afgesloten en zeker nu het EK zo slecht is verlopen. Wat er misging tegen de Tsjechen? Het liep niet en we wilden het als individuen oplossen en niet als een team.’'

Wijnaldum moet zijn eerste wedstrijdminuten met Lionel Messi nog maken, maar eerst moet hij drie interlands tot een goed einde brengen. Louis van Gaal zou de selectie weer wakker moeten schudden na het echec in Boedapest. ,,Ik herinner mij nog een gesprek met hem in Brazilië voor de groepswedstrijd op het WK tegen Chili’', zegt Wijnaldum. ,,Hij vertelde dat ik zou gaan spelen en dat ik een bepaalde rol op het middenveld moest gaan invullen. Hij zei erbij dat hij twijfels had of ik dat zou kunnen. En toen zei hij zelfs: ik denk zelf van niet, maar Danny Blind denkt van wel en die vertrouw ik dan maar. Dat was op het EK.’'

Dat laatste werd snel verbeterd. Het was het WK in Brazilië. ,,Ik zei EK. Dat EK zit blijkbaar nog in mijn hoofd. We hebben een goede groep, maar dat toernooi heeft aangetoond dat we nog voldoende te leren hebben.’’