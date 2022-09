Willem-Alexander en voetbalprominenten bij herdenking Johan Cruijff

Ook na 77 tegengoals in twee jaar blijft PS­V-defensie zo lek als een mandje

Verdedigend moet het veel beter, concludeerde PSV na 77 tegengoals in de laatste twee eredivisieseizoenen. Voorlopig lukt dat nog voor geen meter. Ook FC Twente prikte er zaterdag simpel twee binnen in een 2-1 zege. Wanneer en hoe krijgt PSV weer kwaliteitsspelers van het niveau Héctor Moreno in het hart van zijn defensie?

5 september